El fútbol es un factor de unidad en el país: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, a 25 de febrero de 2026.- El fútbol es un factor de unidad en el país destacó Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, quien reconoció que la Selección Mexicana de Fútbol representa orgullo e inspiración para millones de personas.

Al asistir a la inauguración del Segundo Congreso de Fútbol Formativo: el modelo de desarrollo mexicano, que es organizado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en conjunto con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el alcalde capitalino señaló que este deporte impulsa valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el carácter y la constancia, elementos esenciales para la formación de mejores ciudadanos y para fortalecer el tejido social.

“El deporte más popular de nuestro país, el fenómeno que mueve masas en nuestro país y aquí lo tenemos que ver desde dos vías, desde ese deporte que a los niños que ustedes van a formar, a los jóvenes les da valores, les da principios, les da el valor del trabajo en equipo, del carácter, de la disciplina, de salir adelante, de no poner pretextos, que ese es el deporte y ese es el fútbol, pero también que juntos asumamos la responsabilidad social que el fútbol mexicano tiene”.

Ante especialistas, directivos y formadores analizan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola Peñaloza, reconoció a Querétaro como un estado que brinda las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol y agradeció el respaldo permanente de las autoridades estatales y municipales, entre ellas al alcalde Macías Olvera, por su apoyo constante a este deporte.

Refirió que la coordinación con el gobierno estatal y el Municipio ha permitido consolidar espacios para la afición y para la formación de nuevas generaciones, y destacó que la realización de foros de talla internacional y la presencia de la Selección Nacional confirman que Querétaro cuenta con la infraestructura, la organización y el compromiso necesarios para impulsar el fútbol desde la base amateur hasta el alto rendimiento.

Marc Spiegel, presidente del Club Querétaro, dio la bienvenida y destacó que el equipo mantiene como prioridad el fortalecimiento de su academia y la detección de talento joven. Subrayó que el objetivo es impulsar procesos sólidos que permitan a los futbolistas desarrollarse de manera profesional y aspirar a integrar la selección nacional.

Con este tipo de eventos se le brinda reconocimiento al Municipio de Querétaro como un lugar que promueve la formación deportiva y la sana convivencia para las y los jóvenes queretanos; con la presencia de autoridades locales, nacionales e internacionales se logra un alcance mayor y se consolida a la ciudad como referente nacional en la promoción del deporte y el desarrollo integral.