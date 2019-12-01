El Ejército Mexicano imparte en Uruapan la conferencia: “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional”  

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, hace del conocimiento a la opinión pública que, en el marco de los eventos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, esta fecha, personal del Ejército Mexicano impartió una conferencia titulada “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional” en una institución educativa de Uruapan.

Referida conferencia fue impartida por el General Brigadier de Estado Mayor Ignacio García Brito y fue presenciada por docentes y alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Uruapan, en la cual el ponente abordó los temas sobre los elementos que contribuyen al entendimiento de la construcción del significado de Seguridad Nacional, el acercamiento al concepto de Seguridad Nacional y la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en ese contexto.

Durante la ponencia se contó con la participación entusiasta de los alumnos de nivel superior, reflejando interés sobre la importancia del tema tratado, creando conciencia sobre el papel que debe desempeñar cada persona en relación a la Seguridad Nacional en la Sociedad, dejando claro la diferencia entre Seguridad Interior, Defensa Exterior y la Seguridad Pública; asimismo, los universitarios reconocieron el esfuerzo que realiza del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional a favor de la población michoacana.

Este tipo de ponencias se llevan a cabo de manera regular en diversas instituciones de educación superior y media superior en toda la república, con la finalidad de que la juventud mexicana conozca ampliamente las actividades que realizan los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con estas acciones, el Ejercito, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional contribuyen a una mayor compresión de la importancia del papel de las fuerzas armadas en la seguridad nacional, destacando la labor conjunta y coordinada para garantizar la protección y el bienestar de la sociedad mexicana.