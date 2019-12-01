El DIF Morelia te invita a su Posada Navideña en el Bulevar García de León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 21:48:41
Morelia, Michoacán; 9 de diciembre de 2025.- El DIF Morelia ofrecerá este domingo a las y los morelianos, una Posada Navideña en el parque lineal del Bulevar García de León. La cita es a las 6 de la tarde.

La Presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, informó que el objetivo es promover la convivencia familiar, preservar nuestras tradiciones y abonar a la cultura de La Paz. Se trata de un evento gratuito donde participan todas las dependencias del ayuntamiento, quienes se han organizado para ofrecer a los asistentes platillos típicos, como pozole, tamales, buñuelos y atole, además de piñatas y aguinaldos para niñas y niños.

De acuerdo al programa, habrá presentaciones artísticas con música navideña, que enmarcarán el ambiente de alegría y mucha diversión, además de talleres de botas y coronas navideñas, piñatas y cartitas para enviar a Santa Claus. Los stands y talleres, así como las piñatas se colocarán sobre el parque lineal del Bulevar García de León, entre el Bulevar Agustín Arriaga Rivera (Caseta de Policía) y la calle Teniente Alemán.

Así que ya lo sabes: ¡te esperamos este domingo 14 de diciembre a partir de las 6 de la tarde!

