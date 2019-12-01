El diálogo institucional coadyuva a la estabilidad del Estado: GPPRD

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:01:46

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.-Con la certeza de que el diálogo institucional coadyuva a fortalecer la estabilidad del estado, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, así como los diputados Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, sostuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Brissa Arroyo Martínez, Coordinadora del GPPRD, destacó que fue un encuentro institucional para abordar diversos temas de la agenda legislativa e inherentes al desarrollo de nuestro estado.

La Congresista expresó que desde el Poder Legislativo el GPPRD mantiene el diálogo y la apertura para construir en favor de nuestro estado, e impulsa acciones para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.

A su vez, el diputado Octavio Ocampo Córdova, reconoció el quehacer institucional del Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor lo que ha permitido la gobernabilidad en la entidad.

Ocampo afirmó que “en estos momentos el pueblo de Michoacán nos exige trabajar coordinadamente, en unidad y de forma institucional, por encima de posturas políticas o ideologías”.

De su parte, el diputado local Conrado Paz Torres, estableció que el GPPRD ha mantenido una alianza legislativa cuando se trata del beneficio de las michoacanas y michoacanos, porque, -dijo-, “no seremos obstáculo para avanzar hacia la estabilidad y la justicia social”.

El GPPRD reitera el compromiso de legislar con sentido social, abanderar las causas que son de interés colectivo y respaldar aquellas iniciativas que representen la progresividad de nuestros derechos.