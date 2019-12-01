El crimen organizado es un instrumento del Estado para atemorizar a la población: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 29 de junio de 2026.- “El crimen organizado es un instrumento del Estado para atemorizar a la población, porque cuando la gente tiene miedo, no piensa en que las escuelas no tienen maestros, no reflexiona en lo que dicen los gobernantes”, ni se atreven a levantar la voz como lo hizo Hipólito Mora quien dio su vida para defender a su comunidad y evidenciar el asedio de la delincuencia en todo Michoacán, aseguró el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, en el homenaje luctuoso del exlíder de autodefensas de “La Ruana”.

“Hoy andan por ahí los delincuentes porque nuestro gobierno o es cómplice o le hace falta un buen licuado de huevos para enfrentar a los delincuentes. Yo lo he dicho, el crimen organizado es un instrumento del Estado para atemorizar a la población”, denunció.

Indicó que no le importan las críticas por homenajear a un personaje como Hipólito Mora, a quien podría considerársele propiedad de la historia de México o propiedad de la nación, y llegará el momento en que su imagen simbolice la causa en contra de la delincuencia.

“No nos importa que nos critiquen, que digan que Hipólito Mora ni priista era. No, no era priista, pero una persona como Hipólito Mora yo lo dije hace un par de años aquí, no tiene colores, no es propiedad de nadie, es propiedad de la historia de México, es propiedad de la nación, su lucha, su causa ahí sigue inspirando generación tras generación”, dijo.

Raúl Ocelotl, dirigente municipal del PRI en Zitácuaro y activista social, recordó que Hipólito Mora se identificó con el caudillo Emiliano Zapata, por tener ese espíritu de lucha y compromiso con la justicia social.

“Nuestro amigo Hipólito Mora en vida se identificó con Zapata, él también murió por la tierra, él también murió por las aguas, porque a su propio hijo le estaban prohibiendo cosechar limones en su propio territorio, en su propia tierra”, mencionó.

Guadalupe Mora Chávez, Jefe de Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, refrendó el compromiso para buscar justicia por el homicidio de su hermano y el de los policías Roberto Naranjo, Calixto Álvarez y Saulo Gamaliel Alcántara, a manos del crimen organizado en “La Ruana" el 29 de junio de 2023.

“Nunca dejaremos de exigir verdad y justicia. La voz y la sangre de nuestro pueblo no serán silenciadas. Aquel día dejaron solo a su pueblo, no a nosotros, aquel día el gobierno se retiró, pero los nuestros no, aquí seguimos firmes, de pie, con dolor, sí, pero también con dignidad y memoria”, afirmó.

Estuvieron presentes, Rocío Luquín, secretaria general del PRI; Brenda Garnica, secretaria de Operación Política; así como los activistas sociales, Rene Valencia, líder de Revolución Social; Guillermo Saucedo, representante de los Comités de Defensa Ambiental de Madero; David Alejandro Ceballos Ortiz; Miguel Palomo Pineda, comandante de autodefensas en el Estado de México; Efi Flores; Erika Farías Trejo; y Francisco Javier Gómez Cortés.