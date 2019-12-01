El crimen no puede financiar campañas: Martín Arango

Querétaro, Querétaro, 25 de febrero del 2026.- El presiente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García aseveró que mientras el crimen organizado financie campañas, no se puede hablar de democracia.

Mencionó que desde el PAN local tampoco se legitimará una Reforma Electoral que no aborde el tema desde su verdadera problemática.

“No vamos a legitimar una reforma electoral que ignore la realidad del país. Primero hay que blindar las elecciones del crimen organizado y después podremos discutir cualquier otro cambio; ese es hoy el principal problema de nuestra democracia, no podemos abordar una Reforma Electoral mientras el centro del debate no sea la participación del crimen organizado en las elecciones”, dijo.

Recalcó que no se puede participar en negociaciones que no incluyan mecanismos reales para combatir el financiamiento ilegal de los partidos, pues hoy México lastimosamente está viviendo las consecuencias de que Morena le haya abierto la puerta a la delincuencia para gobernar.

“El Cártel de Morena no quiere que se propongan mecanismos para la detección del dinero público en las campañas porque sabe lo que hay detrás de ellos; ejemplos nos sobran para saber que muchos de los recursos vienen de estructuras criminales. Qué se pongan a investigar el huachicol fiscal, las recientes acusaciones en el libro de Julio Scherer, o la Barredora de Adán Augusto; Tequila, Jalisco; Rubén Rocha o Américo Villareal, así podríamos seguir”.

Destacó que si queremos librarnos de la narcopolítica, la propuesta debe incluir mecanismos estrictos para la detección del dinero público en campañas, fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, nulidad inmediata de elecciones cuando se acredite dinero criminal, pérdida de registro para partidos que reciban apoyo del crimen organizado y responsabilidad penal y electoral para dirigentes que avalen candidaturas vinculadas con estructuras criminales.