El crimen mata a sus propios sicarios: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Desde el PRI Michoacán pide el dirigente estatal, Memo Valencia a los jóvenes no convertirse en sicarios del crimen organizado, no creer ni confiar en sus promesas de una vida mejor, porque pagan mal y solo se vuelven carne de cañón, ejemplo claro es el coche bomba de Coahuayana y el destino de quienes asesinaron al ex edil de Uruapan, Carlos Manzo.

“Todos los jóvenes, todas las personas que andan por ahí pensando que el crimen es una forma de acceder a una vida mejor, el crimen paga mal. Los asesinos de Carlos Manzo les prometieron vivir a toda madre, una lanita, mantener a su familia, en lo que los sacaban de la cárcel. Esa es la típica cantaleta de los delincuentes y los acabaron matando. Lo mismo pasó con los que llevaban el coche bomba, los acaban matando y de la peor forma, los primeros muertos fueron ellos”, dijo.

Por ello, mandó un mensaje a la juventud de Michoacán a que “tengan cuidado y no caigan en la tentación del crimen organizado”, el cual no han podido erradicar y sí han dejado crecer las administraciones de la 4T.

Lamentó que, los abrazos y la paz declarados desde el pasado sexenio por parte del oficialismo hayan derivado en una actuación de los criminales cada vez más violenta, así como en asesinatos de activistas y líderes de sectores sociales, a los cuales han acallado, como el caso de los productores citrícolas de Apatzingán.

“Sí, el gobierno de Calderón declaró la guerra al narcotráfico y el gobierno de López Obrador declaró la paz, los abrazos y los no balazos y eso ha derivado en que los delincuentes actúen de esta forma, de una forma en que, pues no solo les quitan la vida a los activistas, a los que alzan la voz por el pueblo, a los opositores que exigen justicia y seguridad”, denunció.

Memo Valencia recordó que sigue en pie su promesa de regresar el busto de Hipólito Mora, el cual fue derribado por delincuentes en La Ruana, además de colocar junto a este, otra imagen del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, pero lo más importante es que seguirá levantando la voz por las víctimas de la inseguridad en la entidad.

“Así es que bueno, vamos a seguir alzando la voz por don Hipólito, por Carlos Manzo, por Sergio Rangel Vieyra, por Bernardo Bravo, por Caleb Rodríguez y por tantas víctimas del crimen organizado que han pasado a ser una cifra más, pero esas muertes duelen más porque hablan por muchos. Son personas que han sido silenciadas y se silencian movimientos enteros”, afirmó.

Acompañaron la secretaria general del partido, Yadira Guerrero Huerta; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; el secretario de Asuntos Migratorios, Rodrigo Bernabé; y el representante del PRI ante el IEM, Alejandro Bribiesca.