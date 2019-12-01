El crimen de Bernardo Bravo hiere de muerte a todo Michoacán: Memo Valencia

El crimen de Bernardo Bravo hiere de muerte a todo Michoacán: Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 14:16:29
Morelia, Mich., a 20 de octubre de 2025.- El Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, condena el asesinato del empresario Bernardo Bravo Manríquez y exige a las autoridades de todos los niveles, hacer lo necesario para detener a quienes hayan ordenado y cometido este crimen, afirmó el dirigente Memo Valencia.  

El homicidio de Bernardo Bravo nos agravia a todas y todos los michoacanos; nos deja claro que, en Michoacán, todo aquel que levanta la voz contra la delincuencia organizada corre el riesgo de perder la vida en cualquier momento, puntualizó.

“El crimen de Bernardo Bravo hiere de muerte a todo Michoacán”, declaró.

El también diputado local, solicitará a la Junta de Coordinación Política de la Septuagésima Sexta Legislatura local, que sea suspendida la Sesión Solemne del 22 de octubre en Apatzingán, en señal de protesta por el crimen del líder de los limoneros michoacanos. 

“Propondré a la Junta de Coordinación Política, la cancelación de la Sesión Solemne en Apatzingán del próximo miércoles. Sencillamente no hay condiciones”, expresó. 

“Los ideales de José María Morelos han sido sepultados justamente donde se firmó la Constitución de 1814. ¡No tenemos nada que conmemorar!", indicó el presidente del PRI Michoacán.

Memo Valencia, quien desde el Congreso del Estado y en las ruedas de prensa del PRI ha denunciado las extorsiones a limoneros, dijo: “Los valientes están indefensos ante el crimen organizado y el gobierno es insensible e ineficaz para defenderlos”.

