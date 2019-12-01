El coordinador Carlos Torres Piña ya está trabajando en las regiones y escuchando las necesidades del pueblo en Michoacán: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.— Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, destacó el trabajo que el coordinador Carlos Torres Piña realiza en las regiones del estado para escuchar a la población y construir una agenda a partir de sus necesidades. Señaló que los encuentros de La 4T te escucha permiten pasar de las preocupaciones expresadas en cada mesa a propuestas que puedan recibir seguimiento.

En Los Reyes, recordó, las familias plantearon problemas de acceso al agua, educación y apoyo al campo. En Jiquilpan hablaron de saneamiento, carreteras y atención a las víctimas. Mora afirmó que Torres Piña está recogiendo estas inquietudes junto con las de Pátzcuaro, Uruapan y Múgica para identificar qué requiere cada región y qué asuntos necesitan una respuesta para todo Michoacán.

El dirigente explicó que Morena acompaña ese trabajo con los Diálogos por la Transformación y la Soberanía y una ruta de 542 asambleas seccionales. Estos espacios sirven para informar, fortalecer la organización en las comunidades y mantener el contacto con quienes participan en el movimiento.

Mora sostuvo que la agenda debe dialogar también con las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en Michoacán: vivienda, caminos, programas sociales y el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha. El reto, dijo, es explicar qué proyectos avanzan, escuchar las observaciones de la gente y dar seguimiento a lo que todavía falta.

Finalmente, Jesús Mora señaló que la seguridad, la atención a las víctimas y las oportunidades para las familias siguen siendo prioridades. Afirmó que el trabajo territorial de Carlos Torres Piña muestra cómo debe desarrollarse la siguiente etapa: recorriendo el estado, escuchando sus distintas realidades y convirtiendo esa participación en compromisos concretos.