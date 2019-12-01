Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2026.- El Congreso del Estado, recibió a través de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Emma Rivera Camacho, el Informe Anual de Actividades 2026 del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género (SEPASEV).

La diputada presidenta, señaló que esta entrega, representa la rendición de cuentas y la suma de voluntades entre poderes para enfrentar la deuda histórica más urgente de nuestra democracia: garantizar una vida libre de agresiones para cada niña, joven y mujer en Michoacán.

La legisladora local, señaló que la tarea fundamental de este Congreso es transformar las demandas sociales en leyes, presupuestos con perspectiva de género y marcos jurídicos que cierren el paso a la impunidad. “Sabemos que la voluntad política se mide en los hechos, y por ello, esta Legislatura ha consolidado un andamiaje legal robusto”.

En ese sentido, recordó que desde esta legislatura se han endurecido las penas por abuso sexual y se ha establecido su persecución de oficio, además de agravar las condenas por violación; de la misma forma, dijo que se respaldó la reforma constitucional contra el feminicidio para homologar criterios en todo el país, se tipificó la violencia vicaria, y se armonizó la Ley Olimpia contra la violencia digital, además detalló que se aprobaron diversas reformas al Código Familiar para que las juventudes puedan suprimir el apellido de progenitores agresores.

“Asimismo, impulsamos el diseño presupuestal y la vigilancia institucional para fortalecer la autonomía de las mujeres, impedir el acceso de perfiles violentos a la administración pública y consolidar mecanismos de protección que aseguren entornos libres de violencias”, añadió.

Por su parte, la diputada Melba Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva, manifestó que con la presentación de este informe se consolidada un ejercicio de trabajo interinstitucional y de rendición de cuentas, “desde este Poder Legislativo y desde la Comisión que yo presido, reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, así como con las instituciones integrantes del SEPASEV.

En ese mismo tenor, la legisladora local subrayó que “cada reforma en este Congreso debe de tener un propósito, y éste es claro para nosotros, transformar las instituciones, eliminar las desigualdades y ofrecer mejores herramientas a las mujeres para hacer valer nuestros derechos, el trabajo legislativo que hemos hecho, es de alto nivel en favor de las mujeres y en contra de las violencias”, finalizó.

Está entrega la realizó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González, quien además es la Secretaria ejecutiva del SEPASEV, quien fue acompañada por Salvador Junior Vázquez Villa, subsecretario de Derechos Humanos y Población, quien acudió en representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.