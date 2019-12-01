El Congreso del Estado de Michoacán aprueba punto de acuerdo para rehabilitar la carretera Jacona–Jiquilpan, propuesto por Adriana Campos Huirache

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El Pleno de la LXXVI Legislatura aprobó el punto de acuerdo presentado por la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual el Congreso del Estado de Michoacán exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que se realicen las acciones necesarias a fin de rehabilitar la carretera que conecta a los municipios de Jacona y Jiquilpan.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la falta de mantenimiento de dicha vía federal ha generado riesgos para quienes la transitan y ha limitado el desarrollo económico y social de la región, por lo que resulta urgente su atención por parte de la autoridad competente.

Adriana Campos destacó que los municipios de Jacona y Jiquilpan son polos de producción, intercambio y turismo, cuyos habitantes contribuyen de manera significativa al desarrollo de Michoacán.

Subrayó que Jacona cuenta con una importante actividad agrícola y exportadora, especialmente en la producción de berries, mientras que Jiquilpan, reconocido como Pueblo Mágico desde 2012, es referente histórico y cultural en la entidad.

“Un factor que inhibe el desarrollo de ambos municipios es la carencia de vías de comunicación modernas y en buen estado. La carretera federal 15, que los conecta, se encuentra en condiciones que dificultan el tránsito seguro de personas y mercancías, afectando directamente la economía y la seguridad de las y los michoacanos”, expuso la diputada.

Asimismo, refirió que en los ejercicios fiscales federales de 2023 y 2024 no se destinaron recursos para conservación y mantenimiento carretero en Michoacán, a diferencia de otras entidades, por lo que hizo un llamado a que se reconsideren las asignaciones presupuestales y se atienda esta demanda ciudadana.

La legisladora enfatizó que el abandono de las carreteras federales no debe normalizarse ni justificarse por la existencia de autopistas modernas, ya que estas vías siguen siendo indispensables para la comunicación y el desarrollo de las comunidades. “Aún constituyen rutas esenciales para el traslado de personas, el comercio regional y la conexión entre municipios que dependen de ellas para su crecimiento económico y social”, precisó.

De igual forma, Adriana Campos subrayó que este exhorto busca no solo mejorar una vía de comunicación, sino garantizar condiciones de seguridad y bienestar para miles de familias que a diario la utilizan. “No se trata únicamente de reparar una carretera; se trata de salvar vidas, de impulsar la productividad y de brindar a las y los michoacanos la infraestructura que merecen”.

Finalmente, la legisladora reiteró que la rehabilitación de esta vía de comunicación es una necesidad prioritaria para mejorar la movilidad, la seguridad y el desarrollo regional, y reconoció el respaldo de las y los integrantes del Pleno para la aprobación del exhorto.