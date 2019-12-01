El cinismo; Antonio García Conejo medio hermano de Silvano Aureoles sigue con la esperanza de crear su partido político

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:07:45

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- “Ver para creer” ahora resulta que el ex senador de la república Antonio García Conejo reaparece en la vida pública de Michoacán y anuncia la creación de un nuevo Partido de nombre “Somos MX la fuerza que nos une”.

Antonio García Conejo es otro de esos políticos de Michoacán que hábilmente ha logrado vivir durante décadas de estar brincando de cargo, pero no de dar resultados en los puestos que ha desempeñado.

Tal parece que el hermano del prófugo ex gobernador ya se le olvidó el desprecio que le tienen los michoacanos a todo lo que tenga relación con su apellido, imagen o pasado político, la deuda pública bancaria que nos heredaron los hermanos Conejo es de casi 20 mil millones de pesos, según ha dicho en repetidas ocasiones el actual gobierno de Michoacán.

Sería bueno recordarle al hermano menor de Silvano que según lo dado a conocer por la FGR y difundida en varios medios en la diligencia, entre 2015 y 2021 el gobierno de Michoacán benefició directamente a Inmobiliaria DIP con contratos de arrendamiento, de servicios y finalmente compraventas a sobreprecio.

Esta empresa recibió por adjudicación directa contratos de renta de siete inmuebles para colocar ahí los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.

La Inmobiliaria DIP fue creada en 2015, poco tiempo antes de recibir los contratos con el gobierno de Aureoles, con un capital de 50 mil pesos. Los inmuebles se encuentran en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

La FGR afirmó a la jueza que cuenta con pruebas, facturas, contratos y declaraciones que acreditan la celebración de dichos contratos.

Hasta que en abril de 2020 el ex gobernador Aureoles autorizó la compra de los siete cuarteles a la empresa con un sobreprecio, por lo que el fiscal encargado del caso indicó que el ex funcionario ya está siendo investigado por estos hechos.

La FGR detalló que el valor catastral de los inmuebles es mucho menor al precio al que fueron adquiridos por el gobierno de Michoacán.

En el caso del cuartel de Apatzingán, el valor es de 210 millones de pesos y fue adquirido con un sobreprecio de 76 millones de pesos; el de Coalcomán valía 216 millones de pesos y el sobreprecio fue de 116 millones de pesos.

El cuartel de Huetamo valía, según las escrituras, 128 millones de pesos y fue adquirido con un sobreprecio de 37 millones; el de Jiquilpan valía 212 millones y el sobreprecio fue calculado en 90 millones; el de Lázaro valía 294 millones de pesos y el gobierno michoacano pagó 163 millones de pesos más.

Finalmente, el cuartel de Uruapan tiene un valor catastral de 268 millones de pesos, aunque fue adquirido a un sobreprecio por 63 millones y el de Zitácuaro valía 220 millones, pero el pago de la administración de Aureoles excedió por 103 millones de pesos.

Sin embargo, la FGR no precisó si dichas operaciones beneficiaron a los imputados o a algún otro investigado, como el ex gobernador de Michoacán.

Es claro que lo que mal empieza mal acaba, y si el hermano de Silvano quiere que su movimiento nazca con honestidad debe de aclarar de menos tres cosas:

La primera, es dónde está su hermano que lleva meses prófugo de la justicia; la segunda, qué participación tuvo él en el grave quebranto financiero que vivimos en Michoacán y la tercera, si su Partido nace para tener venganza y no justicia para los que aquí vivimos.

Otra duda que merece pronta respuesta de los que intentan formar este Partido es de dónde sacaron el dinero, son tan sínicos que no vaya a ser que de todo lo que nos robaron, no tenemos pruebas pero tampoco dudas, así que mejor que nos aclaren esta pregunta antes de que el ánimo social en su contra los sepulte.

Mientras son peras o manzanas al Antonio García Conejo le damos una idea para el eslogan de su nuevo Partido Político “A los michoacanos no nos sobra dinero, nos sobran ladrones”.