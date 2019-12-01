El campo no puede esperar, urge mayor atención y recursos: Grecia Aguilar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 22:34:38

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- Consciente de la urgencia que enfrenta el sector agrícola en Michoacán, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar Mercado, aseguró que su bancada defenderá con firmeza al campo durante la próxima discusión del paquete económico 2026, a fin de asegurar que los recursos destinados al sector realmente atiendan sus necesidades.

La legisladora destacó que la reunión celebrada con productoras y productores permitió fortalecer el diálogo directo con quienes representan una de las actividades más relevantes para la economía estatal.

Grecia Aguilar subrayó que el respaldo presupuestal al campo es indispensable para enfrentar los desafíos actuales, por lo que insistió en que la discusión en comisiones y en el Pleno debe colocar al sector como prioridad.

La diputada sostuvo que Movimiento Ciudadano propondrá que en el presupuesto 2026 se garanticen recursos destinados a impulsar la productividad, mejorar infraestructura, fortalecer los apoyos técnicos y ampliar la capacidad de organización y comercialización de quienes trabajan la tierra.

Asimismo manifestó su apertura para abrir espacios de diálogo y tender puentes permanentes con las y los trabajadores del campo. “Como diputada, mi compromiso es seguir abriendo puertas y construyendo puentes para que el campo michoacano tenga el respaldo que merece”.

Finalmente, expresó que su bancada se mantendrá atenta y participativa durante todo el proceso legislativo para asegurar que la voz del campo esté presente en cada decisión presupuestal y también para que los planteamientos que se realizaron en la reunión tengan eco.