El Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a Cozumel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:44:52
Cozumel, Quintana Roo, a 4 de noviembre 2025.- El Buque Escuela Cuauhtémoc, también conocido como “El Caballero de los Mares”, arribó al muelle Punta Langosta, en Cozumel, Quintana Roo, como parte de su travesía de instrucción para cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

En la ceremonia de bienvenida, autoridades locales y representantes de la Secretaría de Marina (Semar) resaltaron el valor de la embarcación como símbolo de disciplina, honor y diplomacia.

Según los altos mandos presentes, la llegada del Cuauhtémoc refuerza los lazos históricos entre la isla y la Armada de México, además de ofrecer al público la oportunidad de conocer más sobre la formación naval.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la embarcación mexicana protagonizó un accidente en el que fallecieron dos cadetes en entrenamiento, durante un ejercicio de demostración en las aguas del río Hudson, en la ciudad de Nueva York.

En dicho momento, las velas del buque impactaron contra la base del Puente de Brooklyn, debido a las altas mareas, por lo que los jóvenes cayeron desde los mástiles y perdieron la vida.

