El Buen Fin impulsa el bolsillo familiar y la economía de 200 mil negocios michoacanos

El Buen Fin impulsa el bolsillo familiar y la economía de 200 mil negocios michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 11:15:05
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Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Con una proyección nacional superior a los 235 mil millones de pesos en derrama económica, lo que representa un crecimiento del 7.3 por ciento respecto a 2025, comenzó El Buen Fin, temporada comercial que tendrá un reflejo directo en Michoacán con la participación de alrededor de 200 mil negocios, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández.

El funcionario estatal destacó que esta jornada representa una de las temporadas más importantes del año para fortalecer la actividad económica y dinamizar el comercio y los servicios, beneficiando a las familias que aprovechan las promociones. En el caso de la entidad, este movimiento comercial cobra mayor relevancia al considerar que se cuenta con alrededor de 287 mil unidades económicas.

Para garantizar que consumidores y comerciantes desarrollen sus actividades con tranquilidad, Méndez Fernández resaltó que la seguridad y la confianza son fundamentales, por lo que reconoció la coordinación interinstitucional que participa en el operativo "Buen Fin Seguro" durante esta jornada comercial.

Como parte de las recomendaciones a la ciudadanía, invitó a las familias a realizar compras informadas, comparar precios, establecer un presupuesto previo y revisar con atención las condiciones de las promociones. En el apartado digital, aconsejó verificar que las plataformas de comercio electrónico sean oficiales y seguras antes de ingresar datos personales o bancarios.

Finalmente, el titular de la Sedeco hizo un llamado a la población a aprovechar El Buen Fin hasta el 17 de noviembre para consumir productos y servicios locales, apoyar a los pequeños negocios y productores michoacanos, y contribuir a que los recursos permanezcan en la entidad para fortalecer los empleos y generar nuevas oportunidades.

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