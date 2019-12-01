Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 18:53:44

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, integrado por 10 fuerzas políticas que conservan registro estatal en Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Zacatecas, Baja California y Sonora, se deslinda de las declaraciones del expresidente nacional de ese instituto político, Jesús Zambrano Grijalva, quien afirmó que las fuerzas perredistas que mantienen registro en distintas entidades del país consideran establecer alianzas electorales con el PRI y el PAN.

Al respecto, el Bloque Nacional sostiene que Jesús Zambrano carece de calidad moral y política para hablar a nombre del perredismo, al considerarlo uno de los principales responsables de la debacle del partido y quien terminó por sepultar al PRD a nivel nacional.

Cabe recordar que hace dos años, 10 de los 13 partidos locales del PRD con registro estatal y sus representantes nacionales decidieron constituir formalmente un bloque político, mediante un acuerdo protocolizado ante notario público, con el propósito de construir una nueva ruta política, respetando la autonomía de cada fuerza política en las entidades.

Desde entonces, hemos establecido tres definiciones fundamentales:

Primera. El deslinde de cualquier alianza con la derecha, particularmente con el PRI y el PAN. Somos un bloque de perredistas que reivindica los principios de la izquierda y respeta la autonomía de los partidos en los estados.

Segunda. La separación de los liderazgos y dirigencias del pasado, responsables del deterioro del partido y de la pérdida de su identidad política. No estamos dispuestos a revivir las prácticas ni los intereses que llevaron al PRD a su debacle.

Tercera. La convocatoria a construir la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda del país, con quienes trabajamos en una propuesta política de mediano y largo plazo, con miras al proceso electoral de 2027.

El Bloque Nacional está integrado por liderazgos representativos en sus entidades, con presencia y trabajo territorial probado, que han logrado conservar los registros locales del PRD y mantener representación popular en municipios y distritos de las distintas entidades federativas.

Asimismo, trabajamos en la construcción de una nueva alternativa política que permita recuperar la identidad de izquierda y fortalecer la participación de las fuerzas progresistas en el país.

Advertimos que no permitiremos que se pretenda negociar o utilizar las siglas del PRD en las entidades federativas para beneficiar intereses particulares de liderazgos que representan una etapa del partido que no queremos ni estamos dispuestos a revivir.

Reiteramos que las decisiones sobre el presente y futuro del perredismo en los estados corresponden exclusivamente a sus órganos y dirigencias legítimas, en ejercicio de su autonomía, y no a quienes encabezaron las dirigencias nacionales del pasado.