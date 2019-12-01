El bienestar también debe llegar a quienes siembran, cosechan y producen en Morelia: Luis Navarro

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- Caminos sacacosechas, apoyos para canales de riego, maquinaria, herramientas y mayores oportunidades para agricultores, ganaderos y campesinos forman parte de las principales necesidades de las familias del campo moreliano, señaló Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia.

Durante sus recorridos por San Pedro Chicácuaro, Asiento de Piedra, Coro, San Antonio Carupo, Zajo y Teremendo de los Reyes, Navarro escuchó las inquietudes de habitantes y productores, quienes buscan mejores condiciones para trabajar sus tierras y sacar adelante a sus familias.

Reconoció los esfuerzos del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de programas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, así como el trabajo del Gobierno de Michoacán mediante Agrosano. Sin embargo, señaló que desde Morelia todavía hay mucho por hacer para complementar estos apoyos y atender las necesidades de las comunidades rurales.

Asimismo, consideró importante impulsar más ferias agrícolas y ganaderas, dar mayor promoción a lo que se produce en Morelia y abrir espacios para que los productores puedan comercializar sus cosechas a mejores precios. También destacó la necesidad de fortalecer la atención veterinaria, las campañas de vacunación del ganado y los apoyos a pequeños productores.

Navarro advirtió que la falta de apoyos y oportunidades en el campo también obliga a muchas personas a dejar sus comunidades para buscar trabajo en otros municipios, estados e incluso fuera del país. Consideró que ninguna familia debería tener que separarse por falta de oportunidades, cuando lo que merece es permanecer unida, vivir en paz y contar con condiciones para salir adelante en su propia tierra.

Finalmente, el exsecretario de Finanzas señaló que durante años buena parte de la atención municipal se ha concentrado en las zonas urbanas, dejando pendientes importantes en las comunidades rurales, pese a su enorme aportación a la economía local. Por ello, sostuvo que la transformación debe llegar a cada barrio, a cada parcela y a cada hogar de Morelia, reconociendo el trabajo de quienes producen nuestros alimentos y garantizando que las tenencias y comunidades rurales también formen parte del desarrollo y bienestar del municipio.