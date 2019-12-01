El alma de México celebrará los premios “Lo mejor de Michoacán 2025”: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:41:44

Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Los premios nacionales “Lo Mejor de Michoacán 2025” se entregarán este jueves 18 de septiembre en la ceremonia de premiación que realizará la revista México Desconocido para reconocer las mejores experiencias que existen en “el alma de México”.

Este año, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que la respuesta del público fue casi 50 por ciento superior a la primera edición realizada en 2024.

“En 2024 hubo 88 mil 900 votos, este 2025 hay más de 130 mil votos para las 23 categorías”, comentó el titular de la política turística de la entidad.

Cocineras tradicionales, recintos históricos, festivales culturales contemporáneos, playas de Michoacán, migraciones naturales, experiencias de naturaleza, entre otras vivencias, serán reconocidas como las opciones más votadas por el público, que se sumó a esta experiencia que por segundo año consecutivo convoca la revista mexicana especializada en turismo.

Entre los nominados están: la K’uínchekua, la fiesta de Michoacán; la Catedral de Morelia, el Festival Internacional de Cine de Morelia, la entrada de la Sagrada imagen del señor de Araró a Zinapécuaro, el centro ecoturístico cabañas de Yunuén en Pátzcuaro, el chef Fermín Ambás, la cocinera tradicional Concepción López Villegas, Hacienda Ucazanaztacua, Cajita Negra como influencer turístico, entre muchos más.