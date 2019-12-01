El ahorro, más que nunca es clave para las familias Michoacanas: Alfredo Anaya

El ahorro, más que nunca es clave para las familias Michoacanas: Alfredo Anaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:24:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán a 31 de diciembre de 2025.- El diputado local, Alfredo Anaya Orozco habló de la necesidad de reconocer que las familias michoacanas enfrentan un escenario que obliga a la prudencia y a una mejor planeación del gasto para este 2026, por lo que hizo un llamado ciudadano en ese sentido.

“En los próximos meses será indispensable cuidar el dinero y fortalecer el ahorro, sobre todo en los hogares que dependen, en mayor o menor medida, de las remesas enviadas por paisanos que viven en Estados Unidos”, explicó.

A decir de Anaya Orozco, en el panorama actual, diversos factores están comenzando a impactar directamente en esos envíos. Por un lado, el aumento de impuestos y cargas económicas en Estados Unidos reduce el margen de apoyo que muchos migrantes pueden destinar a sus familias en México. 

A ello se suma el envejecimiento de la población migrante, lo que implica mayores gastos en salud y atención médica.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, señaló como otro de los factores el hecho de que un número importante de migrantes ha logrado regularizar su situación migratoria, obteniendo ciudadanía o residencia. 

“Si bien esto representa un avance, también conlleva nuevos compromisos financieros, como pagos de vivienda, créditos automotrices y otros gastos fijos que han comenzado a limitar el flujo de recursos que antes se enviaban con mayor frecuencia a Michoacán”, dijo.

Ante este contexto, el llamado es a la prudencia: administrar mejor los recursos, fortalecer el ahorro y evitar gastos superfluos que puedan poner en riesgo la economía de las familias michoacanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelca camioneta de pasajeros en Circuito Mexiquense; hay 12 heridos
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
Balean a campesino en Jacona, Michoacán
Se registra incendio en Villas del Pedregal; Policía Morelia auxilia a afectados
Más información de la categoria
Debían proteger y terminaron matando por 9 mil pesos: Agentes de la GN son detenidos por homicidio en Chihuahua
"Mi propósito sigue vivo": El mensaje de fin de año de la alcaldesa de Uruapan
Comienzan celebraciones de Año Nuevo alrededor del mundo; Pacífico sur recibe al 2026
A proceso suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Comentarios