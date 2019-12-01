El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) continúa ofreciendo condiciones de seguridad y operatividad óptimas: Marco del Prete Tercero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 18:07:50

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre de 2025.- El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) continúa ofreciendo condiciones de seguridad y operatividad óptimas, afirmó Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), ante posibles ajustes en rutas aéreas derivadas de decisiones del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Del Prete subrayó que la determinación del gobierno estadounidense no afecta directamente al AIQ, y que será decisión de cada aerolínea evaluar la conveniencia de operar desde Querétaro. “El aeropuerto está puesto y dispuesto para seguir recibiendo más vuelos”.

Actualmente, dijo, varias aerolíneas que operaban en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya han trasladado operaciones al AIQ.

Aclaró que la apertura de nuevas rutas requiere estudios de mercado y análisis de viabilidad, por lo que aún no se han concretado cambios derivados de la situación internacional.

En cuanto a carga, explicó que, el aeropuerto moviliza cerca de 8 mil toneladas mensuales y cuenta con capacidad operativa suficiente para crecer. “Estamos sobrados en capacidad; eso no sería un impedimento”.

Señaló que respecto al flujo de pasajeros, el AIQ opera al 70 por ciento de su capacidad actual, lo que ha motivado el inicio del proyecto ejecutivo para ampliar la terminal. Se estima que la nueva infraestructura permitirá atender hasta 3 millones de pasajeros anuales. Para el cierre de 2025, se proyecta alcanzar los 2.3 millones.

“La ampliación de la terminal de pasajeros está prevista para concluir en 2027, una vez definidos los tiempos de ejecución en el documento técnico correspondiente”.