El 90% de las iniciativas de ley que ingresan las y los legisladores, llegan a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; afirmó Guillermo Vega Guerrero

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto, de 2025.- El 90 por ciento de las iniciativas de ley que ingresan las y los legisladores llegan a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aseguró Guillermo Vega Guerrero, presidente de esa comisión quien llamó a sus homólogos a legislar en otra materia.

“El 90 por ciento de las iniciativas de esta legislatura prácticamente llegan a mi comisión, entonces, no nos rajamos, le estamos echando ganas, estamos buscando sacar la parálisis legislativa que se señala mucho y yo haría un llamado de verdad importante también para todos los diputados a que legislen también en otras materias. Está bien que legislen en materia penal, pero no todo es Código Penal, hay un montón de leyes”.

Adelantó que este mismo año podría salir la iniciativa que propuso Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro para tipificar como delito el homicidio vial.

“Este año podría quedar este tema de homicidio vial, lo digo porque pues en diciembre justo es una época muy importante, es decir, hay mucho cliente que anda manejando el estado de ebriedad”.

Consideró que se tiene que acelerar el debate y el trabajo legislativo para que entre más pronto puedan sacar asuntos legislativo mejor sobre todo a que este no es preelectoral.

“Viene un año difícil porque todo lo van a estar viendo con el cristal de que si gana o pierdo votos y me parece que eso es un mensaje muy mediocre y muy triste; así que bueno, pues seguiremos haciendo lo que esté en nuestras manos para convocar a que hay aquí buena camaradería y mucha objetividad”.

Refirió que, para poder sacar los temas, se necesita del consenso d los integrantes de las comisiones y en el caso por ejemplo de su compañero Homero Barrera quien debía estar en una sesión de comisión y prefirió irse a echar grilla con el tema del Batán.

“Primero que atienda las sesiones de comisión y luego se va a echar grilla con Luis Humberto y sus amigos y aquí la justificación que presenta es que se le cruzaron los compromisos fijados con anterioridad y luego se queja de que no le hacen llegar la papelería, pero pues yo lo lamento mucho y tendrá que dar una explicación detallada de por qué no ha venido a sesiones de Pleno y por qué no ha venido a sesiones de comisión y no voy a aceptar que a mí me quiera culpar el diputado que por no mandarle papeles. Él podrá venir aquí, hacerlo valer, pero si su ausencia es clara y plena, pues él es el que está incumpliendo”.

Aclaró que no entrará ni en debate ni en desgaste, pero tampoco va a aceptar que ahora ellos sean los culpables de que no puedan sesionar porque los diputados no pueden venir.

“Yo le pido a la senadora Beatriz Robles que hable con Homero Barrera porque ella vino a quejarse de que no hay trabajo legislativo, entonces que ella le diga que, por favor, no falte y no obstaculice el trabajo que ella dice que está nulo en la legislatura y que ella sepa que los diputados son los que están faltando”.