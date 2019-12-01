El 80 por ciento de los habitantes de Huimilpan usan Qrobus: Gerardo Cuanalo

Huimilpan, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, en compañía del presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, encabezó la supervisión de sistema Qrobus en las ocho rutas que brindan servicio en la demarcación, con el objetivo de optimizar los traslados, mejorar los tiempos de espera y ampliar la cobertura.

“Tenemos hoy ocho rutas que han conectado prácticamente el 80 por ciento de la población, pero hoy tenemos un anuncio importante que hacerles. Estamos haciendo la modificación de cuatro rutas a partir del día de mañana, donde vamos a agilizar mucho el desplazamiento de la gente en diferentes lugares”, comentó.

Asimismo, Cuanalo Santos señaló que debido a la demanda de las y los usuarios, en la última semana se han sumado siete unidades más para fortalecer las rutas troncales y locales en la región, evitando la saturación al interior de los autobuses y garantizando un servicio más digno e incluyente.

También destacó la importancia de utilizar el Bono Qrobus para beneficiar la economía de las y los queretanos, quienes a través de app Qrobus lo pueden adquirir de manera semanal por $111 pesos, quincenal $231 pesos y mensual $451 pesos; de esta forma, podrán viajar ilimitadamente de acuerdo al plazo elegido dentro de la Zona Metropolitana.

En este sentido, el presidente municipal de Huimilpan detalló los ajustes en los recorridos de las cuatro rutas a intervenir, quedando de la siguiente manera: L163 saldrá de El Granjeno y llegará hasta el Parque Industrial de El Marqués; L168 iniciará su trayecto desde El Granjeno y subirá hasta Lagunillas, conectando a la comunidad de La Mesita con el sistema Qrobus; L167 comenzará en Huimilpan, pasando por Piedras Lisas, La Peña, Salitrillo, Huitron, Buenavista, Taponas, hasta llegar al crucero de El Vegil; L169 saldrá de Huitron, visitando San José Tepuzas, Ceja de Bravo, Buenavista, Taponas, hasta el entronque de El Vegil.

Con tales modificaciones a las rutas, la AMEQ, en coordinación con la alcaldía de Huimilpan, atiende las necesidades diarias de movilidad de más de seis mil queretanas y queretanos, mismos que hacen uso del sistema Qrobus para llegar de forma segura y rápida a diversos puntos como escuelas, trabajos y centros de salud.