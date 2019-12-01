El 15 de octubre, fecha límite para tramitar Cartilla Militar: Yankel Benítez 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 10:44:58
Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, hace un llamado a los jóvenes de la generación 2007 y remisos de Morelia, a tramitar su Cartilla de Identidad Militar, un documento esencial cuya convocatoria cierra el próximo 15 de octubre.

El Servicio Militar Nacional representa tanto una responsabilidad como una oportunidad para desarrollar valores y apoyar a nuestra Patria, es por esto que el Ayuntamiento de Morelia recuerda que la fecha límite está cada vez más cerca.

Yankel Benítez, informó que los interesados deben acudir al Centro Administrativo de Morelia (CAM) (Eduardo Ruiz #570, colonia Centro), en la Junta Municipal de Reclutamiento de 9:00 a 14:00 horas, para iniciar el proceso.

Los requisitos, son: acta de nacimiento en original y copia, dos tantos de la CURP impresa en su diseño vigente, comprobante de domicilio en original y copia, comprobante del último grado de estudios con su sello al original y copia, y cuatro fotografías recientes (tamaño cartilla, no digitalizadas ni instantáneas, sin retoques, en papel mate, fondo blanco, a color o blanco y negro, 35x45mm, camisa blanca, cabello corto, sin bigote, barba, patillas o accesorios, 21 mm desde el nacimiento del cabello a la barbilla).

Las mujeres pueden participar voluntariamente, y para los hombres que busquen liberar su cartilla rápidamente tienen la opción de una estadía de tres meses en un cuartel de Querétaro.

Noventa Grados
