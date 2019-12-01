Ejército Mexicano y Guardia Nacional hacen una invitación a la población en general para asistir al Concierto Musical y Exposición Militar en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 10:51:27

Morelia, Mich. a 21 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, en el marco de los eventos de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, hace una cordial invitación a la población en general para asistir al Concierto Musical y Exposición Militar, que se llevarán a cabo el 22 de febrero del presente año en la ciudad de Uruapan.

La referida Exposición Militar se instalará a partir de las 2 de la tarde en la que los asistentes podrán admirar diversos módulos interactivos, exhibición de vehículos y la Exposición Fotográfica ¡Honor en cada Misión! y posteriormente a las 5 de la tarde la Banda de Música de la XII Región Militar ofrecerá un concierto musical al público presente.

Cabe señalar que estos eventos de acercamiento social se realizarán en el Centro Histórico de Uruapan y serán totalmente gratuitos.

¡asiste y diviértete!

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, La Gran Fuerza de México.