Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa a las y los contribuyentes que pueden renovar la e.firma o firma electrónica en línea si tiene menos de un año de vencimiento.
El proceso de renovación aplica únicamente para personas y pueden realizar el trámite de forma gratuita y segura a través de la plataforma SAT ID, Certifica y CertiSAT Web donde obtendrán un nuevo certificado, el cual tiene una vigencia de cuatro años.
Para las personas que su e.firma tiene más de un año de vencimiento, o extraviaron sus archivos, deben agendar una cita para recibir atención presencial en alguna oficina o Módulo de Servicios Tributarios que hay en el país.
Consulta los pasos a seguir para renovar la e.firma en línea: https://www.gob.mx/sat/articulos/renueva-tu-e-firma-por-internet-si-tiene-menos-de-un-ano-vencida?idiom=es