Efectiva gestión de Bedolla; IMSS arrancó construcción del hospital en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Tras una efectiva gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Instituto Mexicano del Seguro Social arrancó la construcción del Hospital General Regional del IMSS en Villas del Pedregal, un compromiso cumplido de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante la entrega de plazas a 407 médicas y médicos especialistas del IMSS, el mandatario destacó que el nuevo hospital, que estará ubicado en el poniente de Morelia, se edifica sobre una superficie de 60 mil metros cuadrados, de los cuales, 45 mil fueron donados por el Gobierno de Michoacán y 15 mil por el Ayuntamiento de Morelia, lo que elevará la capacidad y la calidad de la atención médica para las personas derechohabientes.

Ramírez Bedolla agradeció a la mandataria federal por apoyar incondicionalmente al estado y acelerar la construcción del centro hospitalario que hoy es una realidad. “Dejó de ser un proyecto en papel para convertirse en una realidad que salvará vidas”, manifestó el gobernador, para detallar que maquinaria especializada ya realiza los primeros trabajos de excavación.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, calificó este hecho como una colaboración extraordinaria con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Morelia y el fideicomiso de impulso y desarrollo para hacer realidad la construcción de un nuevo hospital que contará con cerca de 500 camas, entre censables y no censables.

Detalló también que tendrá nueve quirófanos y 54 especialidades médicas, como cardiología, oncología, nefrología, ginecología, cirugía pediátrica, neumología y traumatología; así como tres salas de endoscopía, 12 sillones de quimioterapia, 33 máquinas de hemodiálisis, tomógrafo, resonancia magnética, mastrógrafo, rayos X y ultrasonido, entre otros servicios.