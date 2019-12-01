EEUU revoca visa a Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 13:47:39

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos revocó su visado al ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

En entrevista para Radio Fórmul,a el ex mandatario de extracción priista indicó que recibió un correo electrónico con la notificación de la revocación a partir del 31 de julio, sin que hasta el momento conozca la razón.

“No he tenido información del por qué. He tratado informarme la razones y no he tenido mayor información”, refirió el político guerrerense.

En ese sentido, el ex gobernador Astudillo Flores rechazó que la Unión Americana le haya quitado la visa por presuntos nexos con la delincuencia organizada y resaltó el hecho a que el gobierno de Donald Trump pone la mira en quienes hacen “declaraciones que les puedan no agradar”.

“Hice unas declaraciones respecto a los aranceles del jitomate, que tienen afectaciones en Guerrero… Yo asumo que estas declaraciones en esta nueva política de EE.UU. tienen que ver con la revocación de mi visa”, destacó.