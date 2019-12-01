Educación fortalece a Claudia Sheinbaum: Gaby Molina

Educación fortalece a Claudia Sheinbaum: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 12:49:10
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Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- La educación se consolida como uno de los principales pilares de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al registrar 67.3 por ciento de evaluación positiva en la gestión federal, afirmó Gaby Molina.

La exsecretaria de Educación destacó que el estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG DATA) registra una aprobación presidencial de 67.5 por ciento y señala que la educación aparece entre las áreas mejor evaluadas, junto con los programas sociales, que alcanzan 71.1 por ciento de valoración positiva.

La exlegisladora resaltó además que 12.4 por ciento de las personas encuestadas identifica de manera espontánea a la educación como uno de los principales logros del Gobierno Federal, solo por debajo de los apoyos dirigidos a las personas adultas mayores. Para la presidenta de PAR:ES, estos resultados muestran la relevancia que tiene la educación en la transformación del país y en la construcción de bienestar para las familias.

En Michoacán, señaló, esta transformación se refleja en avances concretos como la garantía de ciclos escolares completos, el pago completo y oportuno al personal educativo, la entrega de becas, la mejora de indicadores y obra escolar sin precedentes. Estos resultados, dijo, permiten que las políticas educativas nacionales se traduzcan en beneficios directos para estudiantes, docentes y familias.

Gaby Molina añadió que la coordinación con la Federación permite que los avances de la política educativa impulsada por la Presidenta y por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tengan una expresión concreta en las escuelas y comunidades de Michoacán.

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