Educación alimentaria en el nivel básico, pilar para la salud pública: Toño Carreño

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre 2025.- El diputado Toño Carreño Sosa presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para garantizar la soberanía alimentaria, con la obligatoriedad de incorporar este tipo de conocimientos desde el nivel básico, como pilar de la salud pública en Michoacán.

En tribuna, calificó como fundamental el tema, para el bienestar de la población, ya que la alimentación no es un lujo, es un derecho humano fundamental, pero garantizarlo de manera efectiva exige más que alimento en la mesa; se necesita conocimiento.

El legislador por Movimiento Ciudadano recordó que en Michoacán enfrentamos un panorama complejo y desigual puesto que en zonas rurales persisten altos índices de desnutrición, y en el medio urbano crecen la obesidad y las enfermedades metabólicas. Esa paradoja solo puede resolverse con educación.

La escuela es el espacio más poderoso para sembrar hábitos permanentes, agregó Toño Carreño y si se logra desde la infancia enseñar sobre nutrición, agroecología, prevención de la obesidad y soberanía alimentaria, estaremos invirtiendo en un cambio profundo y duradero.

“No se trata solo de clases teóricas, propongo que este aprendizaje sea vivencial, mediante huertos escolares, ferias de alimentos saludables, talleres de cocina tradicional, visitas a productores locales y proyectos comunitarios. Así los estudiantes no solo comprenden los nutrientes, sino también el valor cultural de lo local”.

Los datos respaldan la urgencia; más del 24 por ciento de la población michoacana vive con carencias para acceder a alimentos nutritivos, de acuerdo al CONEVAL. Al mismo tiempo, más del 35 por ciento de los niños en edad escolar padecen sobrepeso u obesidad, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Estas cifras no solo revelan desigualdad económica, sino también la ausencia de un enfoque educativo que vincule producción, consumo y salud.

Además, dijo, la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a definir cómo producen y consumen sus alimentos, es fundamental para nuestra identidad y nuestra autonomía. Michoacán tiene una vasta riqueza agrícola y gastronómica: milpa, huertos familiares, sabores originarios. Al enseñar esto en las escuelas, fortalecemos la cultura, defendemos el territorio y reactivamos la economía local.

Se puede, finalizó, fomentar cooperativas escolares y proyectos comunitarios que vinculen a los jóvenes con los productores y consigo mismos, con un diseño curricular conjunto entre la Secretaría de Educación, la de Salud y la del Bienestar.

De esta manera, se combinan conocimientos científicos, saberes tradicionales y políticas públicas para crear una estrategia coherente, territorial e inclusiva, con la consecuente capacitación de los docentes y la elaboración de materiales adaptados a nuestras regiones y lenguas originarias, promoviendo la interculturalidad y la diversidad.