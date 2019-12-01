Edil de Sahuayo propone homologación salarial y apoyo a policías municipales en reunión de seguridad con García Harfuch

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 15:34:16

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Propone el presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez, la homologación de salarios y prestaciones para todos los policías municipales de Michoacán.

En entrevista, tras concluir la reunión de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el también coordinador de ediles panistas detalló la urgencia de fortalecer a las corporaciones policiales locales.

"Nosotros somos los primeros respondientes, yo hice una propuesta que se homologara los sueldos de todos los policías en el Estado, que es algo parecido a la nómina magisterial de la Secretaría de Educación, pues también que los policías tengan estas prestaciones: su seguro, su vivienda, etcétera, para que sea algo atractivo ser policía, hoy no es nada atractivo ser policía con estas prestaciones", comentó el edil panista.

Agregó que solicitaron apoyo federal para agilizar los procesos de exámenes de control y confianza y la obtención de certificados únicos policiales.

"Se pidió que el despliegue de fuerzas federales y estatales sea permanente y no temporal", comentó.

El edil subrayó que no tiene reporte de algún presidente municipal panista con algún tipo de amenaza y si fuera el caso, el tema se tocará de manera personal.