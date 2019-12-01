Edgar Inzunza Ballesteros ingresó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Salud Mental del Estado, con el objetivo de atender de manera integral la creciente problemática del suicidio en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Hoy en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, por lo que el diputado y coordinador del Grupo de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, ingresó ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Salud Mental del Estado, con el objetivo de atender de manera integral la creciente problemática del suicidio en Querétaro.

“Se busca armonizar la legislación local con la Ley General de Salud y los estándares internacionales, fortaleciendo el derecho a la salud mental y colocando al bienestar de niñas, niños y adolescentes en el centro de la agenda pública”.

Afirmó que la propuesta reconoce el suicidio, y sobre todo el infantil y adolescente, como un problema de salud pública, e incorpora por primera vez un Capítulo dedicado a la prevención del suicidio, con acciones de detección, atención, prevención y acompañamiento a las familias.

Mencionó que entre los principales motivos de la iniciativa están la alta incidencia de suicidios en jóvenes.

“Querétaro se ubica entre las entidades con mayores tasas a nivel nacional; el rezago institucional y normativo; el marco actual no contempla de manera explícita la prevención del suicidio y mantiene un modelo hospitalario limitado y la demanda social creciente por los servicios de Salud Mental”.

Explicó que entre los objetivos de la propuesta está el garantizar el derecho a la salud mental sin discriminación, incorporar un enfoque comunitario y de derechos humanos en la atención; fortalecer la prevención, detección temprana y prevención del suicidio y ampliar la participación de familias, escuelas, comunidades y medios de comunicación.

La iniciativa, dijo, contempla la creación de una línea telefónica de ayuda y plataforma digital para atención y canalización de riesgos; tamizaje de salud mental en escuelas, capacitación a docentes y programas preventivos; así como medidas específicas para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“Los internamientos deben ser nuestro último recurso, por consecuencia, la continuidad educativa y familiar deben ser los motores de la prevención para poder atender este fenómeno que resulta cada vez más preocupante”.