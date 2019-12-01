Durante la adimistración actual, han sido atendidas más de 25 mil víctimas de Violencia de Género en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 18:14:01

Querétaro, Querétaro, a 2 de marzo de 2026.- En lo que va de la actual administración estatal, un total de 25 mil 860 mujeres víctimas de violencia de género han recibido atención integral en Querétaro, mientras que 97 madres junto con sus hijas e hijos han tenido que ser resguardadas en refugios especializados para garantizar su seguridad y reconstrucción de su proyecto de vida, informó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta.

Aseguró que dicha cifra forma parte de un universo de 175 mil 755 mujeres atendidas mediante distintos programas institucionales, lo que refleja tanto la magnitud del fenómeno de violencia como la respuesta del estado.

Reconoció que las mujeres víctimas no sólo han recibido orientación básica, sino un acompañamiento completo que incluye asesoría jurídica, atención psicológica y seguimiento institucional.

“De las más de 175 mil mujeres atendidas, 25 mil 860 han sido víctimas de violencia; y se les ha brindado a estas 25 mil 860 mujeres, 174 mil 840 servicios integrales”.

Mencionó que cada víctima ha recibido múltiples intervenciones especializadas, entre las que se encuentran: 25 mil 860 valoraciones iniciales y diseño de planes de intervención; 51 mil 574 terapias psicológicas; 65 mil 319 servicios legales; dos mil 419 acompañamientos y gestiones; 28 mil 924 seguimientos mediante Telmujer y 744 juicios de representación legal gratuita.

Subrayó que la defensa legal gratuita se ha convertido en un elemento clave, considerando que una representación jurídica privada puede costar hasta 40 mil pesos; “hoy no solo escuchamos a las mujeres, también las representamos y hoy no solo orientamos, también litigamos”.

Uno de los indicadores más sensibles de la violencia de género es la necesidad de protección física, lo que ha llevado al resguardo de mujeres y sus familias en espacios seguros.

Enfatizó que las estancias en estos refugios pueden durar entre tres y seis meses, aunque en algunos casos se han extendido más de un año, dependiendo del nivel de riesgo; y que detrás de cada atención existe una historia personal de ruptura con la violencia.

“No solo son cifras; detrás de cada una de estas cifras hay una historia. Una mujer que decidió no callar, una mujer que decidió proteger a sus hijas o hijos, o una joven que decidió romper el ciclo de violencia; 97 mujeres con sus hijas e hijos se han resguardado en el refugio y han sido acompañadas para materializar un plan de vida libre de violencia”.

Puntualizó que, hasta el día de hoy, 143 mil 894 mujeres han sido capacitadas en derechos humanos, perspectiva de género y autonomía económica en más de 49 módulos de atención, mientras que cinco mil 904 han recibido servicios gratuitos mediante jornadas territoriales.

Abrirán tres nuevas oficinas para atención de mujeres víctimas de violencia

Como parte del fortalecimiento institucional, la Secretaría de las Mujeres anunció la ampliación de su red de atención en el estado, con la apertura de nuevas oficinas en el municipio de Querétaro, en Santa Rosa Jáuregui; en El Marqués, en Chichimequillas y el municipio de Amealco de Bonfil, este último identificado como zona prioritaria por sus altos índices de violencia.

“Ampliaremos tres oficinas más en el estado, en Amealco en la zona indígena por los índices elevados de violencia que sufrimos en nuestra zona indígena”.

Con esta expansión, Querétaro contará con 22 oficinas de atención en todo el territorio, lo que permitirá que las mujeres puedan recibir apoyo sin que la distancia sea una barrera.

“Hoy la distancia no nos limita, hoy estamos en todo el territorio; la violencia es un tema estructural y solamente la podemos trabajar de manera transversal”.