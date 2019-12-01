Durante febrero de 2026 la Dirección de Servicios Periciales de la FGE de Querétaro emitió más de 6 mil dictámenes periciales en distintas especialidades forenses

Durante febrero de 2026 la Dirección de Servicios Periciales de la FGE de Querétaro emitió más de 6 mil dictámenes periciales en distintas especialidades forenses
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 18:25:12
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Querétaro, Querétaro, a 15 de marzo de 2026.- Durante el mes de febrero de 2026, la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro fortaleció su labor científica en apoyo a las unidades de investigación ministerial, con la emisión de 6,223 dictámenes periciales en distintas especialidades forenses, aportando evidencia técnica y científica para el esclarecimiento de hechos posiblemente delictivos.

Estos dictámenes fueron elaborados por especialistas en ingeniería civil, valuación mecánica y hojalateria, tránsito terrestre, documentos cuestionados y otras disciplinas, las cuales integran las 23 especialidades que conforman la Dirección de Servicios Periciales.

En materia de identificación humana, durante el periodo se obtuvieron diversos resultados positivos en confrontas genéticas, los cuales permitieron confirmar identidades, relacionar indicios con personas imputadas y fortalecer investigaciones por delitos de alto impacto como lo es el homicidio, aportando elementos científicos determinantes para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, el área de Identificación Vehicular participó activamente en operativos y diligencias ministeriales mediante la emisión de 1,193 constancias de revisión vehicular, derivadas de verificaciones periciales en números de serie y placas. Como resultado de estos trabajos, se detectaron alteraciones en los medios de identificación en 12 vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.
Estas acciones fortalecen las investigaciones relacionadas con robo de vehículo, fraude y otros delitos patrimoniales, además de contribuir a brindar certeza jurídica a la ciudadanía respecto de las unidades vehiculares que adquieren.
Los trabajos periciales desarrollados durante este periodo permitieron robustecer líneas de investigación y sustentar audiencias judiciales, aportando evidencia científica clave en carpetas por delitos patrimoniales, de alto impacto y contra la salud, reafirmando el papel estratégico de los Servicios Periciales en la procuración de justicia en Querétaro.

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