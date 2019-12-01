”Duele” homicidio de Bernardo Bravo, dice Bedolla; afirma: daremos con los responsables

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:16:55

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre del 2025.- El homicidio de Bernardo Bravo Manriquez, líder de los limoneros del Valle de Apatzingán, duele e impacta, pues era un hombre dedicado a su labor productiva y en favor de este sector económico, declaró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal aseguró que el trabajo que Bernardo Bravo hacía por el sector productivo es parte de las líneas de investigación. Aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya cuenta con los indicios y trazabilidad del día domingo.

“Daremos con los responsables, hay indicios claros de ubicación de estos aparatos y tenemos confianza plena en que daremos con los responsables y no habrá impunidad en este sentido”.

Agregó que el gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colaboran en las investigaciones; “vamos a poner todo de nuestra parte para que se haga justicia en este tema”.

Ramírez Bedolla señaló que Bernardo Bravo tenía escoltas y según lo informado por el Fiscal, Carlos Torres Piña, el líder productivo se movió de Morelia a Apatzingán escoltado, después en aquel municipio cambió de vehículo y viajó sin protección.