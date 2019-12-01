Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 15:38:00

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.- A unas semanas de que Morena defina a su coordinación municipal en Morelia, Gladyz Butanda Macías se mantiene en el primer lugar de las preferencias, según los resultados de las dos últimas encuestas de Rubrum.

La medición más reciente, con corte al 26 de noviembre, otorga a la arquitecta 29.1 por ciento de las preferencias, seguida de Juan Carlos Barragán, con 24.5 por ciento, y Luis Navarro, con 20.7 por ciento.

En la misma encuesta aparecen Marco Polo Aguirre con 10.3 por ciento; Giulianna Bugarini con 6.6 por ciento, y Ernesto Núñez con 5.1 por ciento.

Este resultado da continuidad al posicionamiento que Butanda registró en septiembre, cuando Rubrum la ubicó en primer lugar con 33.1 por ciento, frente al 29.8 por ciento de Barragán y el 23.2 por ciento de Navarro.

La coincidencia entre ambos levantamientos coloca a la arquitecta en la primera posición de las mediciones de esa casa encuestadora durante el periodo analizado.

Morena tiene previsto definir a su coordinadora o coordinador en la segunda semana de diciembre, con lo que concluirá una etapa clave de su proceso interno en la capital michoacana.