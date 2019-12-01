Donaciones a Bomberos de Morelia abonan a su fortalecimiento: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 15:15:39

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, aseguró que la reciente donación de 90 equipos de respiración autónoma por parte de la alcaldía de Monterey Park, California, es una aportación que fortalece la seguridad de los bomberos de Morelia en entornos tóxicos o sin oxígeno.

Además, se suma directamente a la iniciativa impulsada por el encargado de la política interna para elevar a rango constitucional el reconocimiento de la labor de Protección Civil y Bomberos como función esencial del Estado.

“Esta donación materializa el compromiso de dignificar y proteger a quienes arriesgan su vida por nosotros, mientras avanzamos en su reconocimiento constitucional, especialmente ante la temporada de estiaje”, señaló el secretario.

La iniciativa constitucional impulsada por el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, busca reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán para reconocer la protección civil como un derecho fundamental de las personas y elevar la labor de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de rescate a función esencial del Estado.

Desde la administración del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar las gestiones y colaboraciones generan beneficios para la capital michoacana e impulsan a Morelia como “la mejor ciudad para vivir”.