Donaciones a Bomberos de Morelia abonan a su fortalecimiento: Yankel Benítez

Donaciones a Bomberos de Morelia abonan a su fortalecimiento: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 15:15:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, aseguró que la reciente donación de 90 equipos de respiración autónoma por parte de la alcaldía de Monterey Park, California, es una aportación que fortalece la seguridad de los bomberos de Morelia en entornos tóxicos o sin oxígeno.

Además, se suma directamente a la iniciativa impulsada por el encargado de la política interna para elevar a rango constitucional el reconocimiento de la labor de Protección Civil y Bomberos como función esencial del Estado.

“Esta donación materializa el compromiso de dignificar y proteger a quienes arriesgan su vida por nosotros, mientras avanzamos en su reconocimiento constitucional, especialmente ante la temporada de estiaje”, señaló el secretario.

La iniciativa constitucional impulsada por el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, busca reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán para reconocer la protección civil como un derecho fundamental de las personas y elevar la labor de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de rescate a función esencial del Estado.

Desde la administración del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar las gestiones y colaboraciones generan beneficios para la capital michoacana e impulsan a Morelia como “la mejor ciudad para vivir”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirma PEMEX el fallecimiento de 5 personas, tras incendio en refinería Dos Bocas
Detectan banda dedicada a asaltos en carretera; ya hay tres identificados, informa director de Policía en Celaya
Tras cateos en Michoacán, detienen a tres sujetos; les aseguran estupefacientes y armas
Hallan cadáver inhumado clandestinamente en la Leandro Valle, de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Confirma PEMEX el fallecimiento de 5 personas, tras incendio en refinería Dos Bocas
Destruyen plantíos clandestinos en la Sierra - Costa de Michoacán; golpe de 100 millones de pesos
'Doña Carlota' saldrá de la cárcel; enfrentará proceso penal en prisión domiciliaria
Jiménez, el municipio de Michoacán sin salud, educación ni empleo que mantiene políticos millonarios: entre carencias estructurales, su alcaldesa sería la mejor pagada del estado
Comentarios