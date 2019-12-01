Docentes del SNTE en Michoacán reciben conferencia “Mujeres libres, vida sin violencia”

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Dirigida a 300 docentes y personal administrativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 18, de distintos municipios del estado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), llevó a cabo la conferencia “Mujeres libres, vida sin violencia”.

Sobre el particular se informó que dichas actividad fue impartida por Martha Guadalupe Barrera Gutiérrez, directora de Empoderamiento del CJIM Morelia, en coordinación con la psicóloga Marcela Rodríguez Moreno, quienes abordaron temas relacionados con la violencia de género y su impacto en la vida de las mujeres.

Durante la conferencia, se brindaron herramientas al personal educativo para identificar posibles situaciones de riesgo y fortalecer la construcción de entornos escolares seguros, libres de violencia y discriminación.