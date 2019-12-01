Distribuidor vial Tacícuaro alivia tráfico de más de 30 mil vehículos diarios rumbo a la zona lacustre

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Más de 30 mil vehículos al día se benefician con un tránsito más ágil y seguro sobre la carretera Morelia-Quiroga con la reciente apertura del distribuidor vial Tacícuaro, detalló el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

Dicha infraestructura se abrió para contrarrestar el tráfico generado por la temporada de Día de Muertos y la gran afluencia turística en la zona lacustre durante este fin de semana. La medida busca mitigar las afectaciones viales provocadas por la construcción del segundo anillo periférico de Morelia (tramo Tacícuaro-La Estancia) y las obras del Morebús sobre la carretera, las cuales limitan los carriles disponibles en el tramo federal hacia Quiroga y Tzintzuntzan.

El funcionario estatal indicó que el distribuidor tiene una longitud de 4.8 kilómetros e incorpora el paso superior vehicular “La Maestranza”. Ambas obras forman parte del segundo anillo periférico, específicamente en el tramo de 19.7 kilómetros que conecta la salida a Pátzcuaro con la salida a Quiroga mediante una autopista tipo A2. Asimismo, cuenta con otras tres estructuras elevadas ubicadas en San Nicolás Obispo, Joyas de la Huerta y Joyas de Buenavista.

Zarazúa Sánchez puntualizó que tanto este nuevo tramo como el que unirá a La Goleta (Charo) con Cuitzillo (Tarímbaro) serán entregados este año. Con ello se concluirán los primeros 51.5 kilómetros del segundo anillo periférico y se dejarán listas las bases y los proyectos para continuar con las siguientes etapas de la obra.