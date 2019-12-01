Distribuidor vial “La Hielera” en Uruapan, ejemplo de construcción sin deuda: Rogelio Zarazúa

Distribuidor vial “La Hielera” en Uruapan, ejemplo de construcción sin deuda: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 17:29:28
Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Gracias a finanzas sanas y una administración eficiente, es posible invertir en Michoacán sin generar deuda pública, enfatizó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. 

El funcionario estatal destacó que la transparencia financiera permitió invertir 381 millones de pesos, de recursos 100 por ciento estatales, en la construcción del paso vial “La Hielera” en Uruapan. Esta obra, que beneficia a más de 110 mil habitantes, responde a una sentida demanda que los sectores productivo y empresarial plantearon al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al inicio de su administración.

Precisó que esta obra no solo agilizará el tráfico, sino que transformará la zona con un nuevo espacio público de concreto hidráulico, garantizando su durabilidad por décadas. Esta mejora optimizará el flujo de 27 mil vehículos diarios y potenciará las rutas de exportación y comercio de las empresas que operan en la zona.

Zarazúa Sánchez subrayó que la obra recupera el entorno urbano mediante un bajopuente de dos mil 627 metros cuadrados destinados al esparcimiento integral. Este nuevo espacio contará con skatepark, área de juegos y gimnasio al aire libre, garantizando además la movilidad peatonal con cruces seguros.

Explicó que esta obra reordenará el flujo vehicular en la intersección del Libramiento Oriente y la calzada La Fuente, con un cruce de ocho carriles en total: cuatro superiores y cuatro a nivel, distribuidos en ambos sentidos de circulación.

