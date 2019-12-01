Distribuidor vial La Hielera en la recta final con el 87 % de avance: Rogelio Zarazúa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 14:42:03

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2025.- La construcción del nuevo distribuidor vial La Hielera presenta un avance del 87 por ciento, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacando que esta infraestructura beneficiará permanentemente a 350 mil habitantes de Uruapan.

El funcionario estatal resaltó que actualmente se está trabajando en la colocación de las últimas estructuras metálicas para conformar la parte superior del puente y sus rampas de acceso. La infraestructura está diseñada para favorecer el traslado de 61 mil 517 vehículos al día que transitan por la zona.

Además de su función vial, el distribuidor contará con un bajopuente que integrará un espacio público de 2 mil 627 metros cuadrados. Este diseño incluye cruces seguros con accesibilidad universal para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, además de amenidades como skatepark, juegos infantiles y gimnasio al aire libre.

Zarazúa Sánchez detalló que la obra cuenta con 150 trabajadores en sitio, distribuidos en tres turnos. Las labores actuales incluyen la colocación de ductería de media tensión, la nivelación y compactación de rellenos a nivel de subrasante, y la instalación de muros mecánicamente estabilizados en armados de losa.

En cuanto a la estructura principal, se lleva a cabo el montaje nocturno de 24 de las 36 trabes metálicas totales, una medida implementada para disminuir la afectación vial en la zona.