Distribuidor vial de salida a Pátzcuaro no implica retirar puentes peatonales, asegura SCOP

Morelia, Michoacán, a 29 de enero del 2026.- La construcción del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro no implica retirar los puentes peatonales existentes en la zona por donde atraviesa el proyecto, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El responsable de la obra pública estatal explicó que el trazo contempla el cruce por tres puentes peatonales: uno sobre el periférico; otro más en la zona comercial, y uno adicional en las inmediaciones de Xangari. Detalló que, en la bajada de la circulación de La Huerta rumbo al Monumento, frente al supermercado, se realizará una obra complementaria con el objetivo de marcar un cruce seguro para peatones.

Precisó que las ramas del distribuidor descienden antes de los puentes peatonales, lo que permite conservar estas estructuras sin afectaciones. Reconoció que se trata de una obra de alta complejidad; sin embargo, aseguró que ya se cuenta con todas las autorizaciones necesarias para que los trabajos avancen conforme al calendario establecido.

Finalmente, Rogelio Zarazúa indicó que la rama baja ubicada frente a Walmart podría aperturarse durante el mes de febrero, mientras que la correspondiente a la zona cercana a Costco se prevé abrir posteriormente, alrededor de marzo, conforme avance la construcción.