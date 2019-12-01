Distingue periódico ABC de Michoacán a Bedolla con reconocimiento Fray Juan de San Miguel

Uruapan, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recibió el reconocimiento Fray Juan de San Miguel, que entrega cada año el periódico ABC de Michoacán en el marco de su aniversario, de manos de su presidente y director general, Pedro Andrade González.

Al agradecer esta distinción, el mandatario destacó la trayectoria y liderazgo de este medio de comunicación que hoy cumple 24 años, con sede en una de las ciudades económicamente más potentes del estado; y felicitó al equipo que lo conforma por enfrentar los desafíos actuales de la era digital.

Ramírez Bedolla señaló que, al igual que Fray Juan de San Miguel, fundador de Uruapan e impulsor de los derechos y libertades de los pueblos indígenas, su administración ha luchado por la no discriminación y los autogobiernos indígenas como cuarto nivel de gobierno, lo que coloca al estado como ejemplo nacional.

“Mi gobierno se distingue por el dialogo y la infraestructura, pero debemos estar bien arraigados, con las raíces firmes en el humanismo michoacano, el humanismo de Fray Juan de San Miguel, Vasco de Quiroga, José María Morelos, Melchor Ocampo y del general Lázaro Cárdenas del Río”, manifestó.

Afirmó que el reconocimiento otorgado por el diario ABC de Michoacán es gracias al trabajo conjunto con la sociedad. “Vamos a trabajar con un espíritu municipalista, porque, firmo rotundamente, requerimos unidad, juntos podemos hacer mejor las cosas. Es tiempo para ello”, agregó.

En su mensaje, el presidente y director general del periódico ABC de Michoacán, Pedro Andrade González, hizo también un llamado a la reflexión, al señalar que, más allá de las diferencias, Michoacán necesita de unidad, dialogo y trabajo en equipo. “En estos años, hemos sido testigos de la transformación del estado, con sus retos, avances y gente trabajadora”, dijo.

Asistieron los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda y de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera; las secretarias de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda y de Educación, Gabriela Molina; la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; la magistrada presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, Laura Alanís; la legisladora local, Fabiola Alanís; y los alcaldes de Uruapan, Carlos Manzo y de Morelia, Alfonso Martínez.