Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:59:26

Ciudad de México. A 26 de noviembre 2026.- La sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), disputada por las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, enfrenta una contradicción entre dos artículos de la Constitución, explicó la analista Alejandra Cullen.

Durante su participación con José Cárdenas, Cullen señaló que los artículos 94 y 97 establecen procedimientos distintos para elegir a quien encabezará el máximo tribunal, por lo que consideró necesario realizar una reforma constitucional para resolver el conflicto.

La analista indicó que la Suprema Corte no puede presentar directamente una iniciativa ante el Congreso, por lo que la propuesta tendría que surgir del Poder Legislativo o del Ejecutivo federal. También mencionó que Hugo Aguilar envió una propuesta a la coordinación jurídica de la Presidencia, aunque su contenido no se ha dado a conocer.

Cullen explicó que cualquier modificación requiere el respaldo de dos terceras partes del Congreso y señaló que los artículos transitorios de la reforma judicial no pueden modificar por sí solos otras disposiciones constitucionales.

Respecto a la disputa por la presidencia, consideró que, si se toma como criterio el número de votos obtenidos en la elección judicial, el cargo correspondería a Lenia Batres. Sin embargo, señaló que el desacuerdo también refleja diferencias entre grupos al interior de Morena.

Finalmente, consideró que el Congreso tendría que resolver el conflicto antes de las elecciones de junio, mientras que el relevo en la presidencia de la Corte está previsto para septiembre.