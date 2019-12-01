Disminuye homicidio doloso en Michoacán; Zamora logra reducción histórica al pasar de 60 a 5 casos mensuales: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 10:49:36

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- El avance y consolidación de la estrategia de seguridad en Michoacán ha dado resultados significativos en la disminución de la incidencia delictiva, destacando una baja en el homicidio doloso, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al subrayar el caso del municipio de Zamora, el cual pasó de registrar un promedio de 65 homicidios mensuales en 2021 a únicamente cinco casos reportados durante el pasado mes de octubre.

Asimismo, Ramírez Bedolla detalló que, a nivel estatal, se ha logrado una reducción del 70 por ciento en el delito de homicidio doloso en comparación con las cifras registradas al inicio de la presente administración.

Explicó que estos indicadores son resultado del trabajo coordinado y permanente entre las instituciones de seguridad de Michoacán y las autoridades federales.

En ese sentido, el gobernador expresó su reconocimiento y agradecimiento por el respaldo constante otorgado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como por el trabajo estratégico liderado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Destacó que este trabajo conjunto ha permitido la neutralización y detención de importantes generadores de violencia en la región, consolidando la pacificación del estado.