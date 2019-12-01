Disminuye confianza ciudadana a diputados y senadores, según encuesta del INEGI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 16:36:58

Ciudad de México, 17 de abril de 2026.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025, en la que se reporta una disminución en la percepción ciudadana hacia el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el organismo, la confianza alta o moderadamente alta en el Congreso de la Unión se ubicó en 41.0%. Esta cifra representa una baja de 1.8 puntos porcentuales en comparación con la edición de 2023, cuando el indicador alcanzó 42.8%.

El INEGI explicó que la confianza es un indicador clave para medir la percepción de la ciudadanía sobre la calidad del gobierno, el nivel de satisfacción con los servicios públicos y la relación entre la población y sus instituciones.

Asimismo, detalló que la ENCOAP es un instrumento estadístico especializado que cuenta con comparabilidad internacional y permite evaluar tanto la confianza personal como la institucional en México, así como los factores que influyen en estos niveles.

Los resultados reflejan una ligera caída en la confianza hacia los legisladores federales, en un contexto donde este indicador funciona como referencia para analizar la relación entre la ciudadanía y el gobierno.