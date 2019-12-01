Dirigente del PAN solicita licencia de Marina del Pilar por audio vinculado a agencias de EE.UU.

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- El dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, solicitó que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, pida licencia temporal a su cargo para permitir que se hagan las investigaciones correspondientes, luego de que se difundiera un audio vinculado a agencias estadounidenses.

La solicitud se da luego de que el audio se difundiera el día de hoy, 13 de julio de 2026, principalmente a través del periodista Héctor de Mauleón, quien lo compartió en sus redes y medios.

En la grabación se escucha a Marina del Pilar Ávila supuestamente dispuesta a colaborar e intercambiar información con el FBI y el Departamento de Justicia de EE.UU., con un mediador mencionando la frustración de Washington.

Jorge Romero señaló que el caso dejó de ser únicamente un asunto político y podría representar un tema de seguridad nacional, al considerar que la gobernadora presuntamente habría estado dispuesta a compartir con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) información que se aborda en las mesas de seguridad estatales.

Además, el dirigente nacional del PAN criticó la postura de Morena frente a este caso y aseguró que el partido ha actuado con un criterio distinto al que ha utilizado para señalar a gobiernos de oposición por casos relacionados con la cooperación entre México y Estados Unidos. Romero sostuvo que no debe haber un trato diferenciado y afirmó que es necesario esclarecer lo ocurrido, al considerar que ninguna autoridad puede ejercer sus funciones bajo dudas de esa naturaleza.