Dirigencia nacional del Partido Verde destapa a Ernesto Núñez rumbo a la gubernatura de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 15:44:01
Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2025.- La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, será el aspirante del Verde a la gubernatura de Michoacán rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante una reunión celebrada en Morelia con líderes estatales, el presidente nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, reconoció en Núñez Aguilar a un perfil con experiencia, cercanía con la gente y un historial de resultados en favor del medio ambiente, la educación y las causas sociales.

“El Verde en Michoacán tiene liderazgo, estructura y un proyecto propio, y ese proyecto lo encabeza Ernesto Núñez”, señaló el dirigente nacional, al tiempo que refrendó su respaldo al trabajo que ha consolidado en los últimos años en todo el estado.

Por su parte, Ernesto Núñez agradeció la confianza del partido y aseguró que su aspiración responde al compromiso de construir un Michoacán más verde, más justo y con mejores oportunidades para las familias.

“Asumo este reto con entusiasmo y con la convicción de que es momento de hacer política cercana, honesta y con resultados”, expresó.

Con este anuncio, el Partido Verde se convierte en una de las primeras fuerzas políticas en definir a su carta fuerte rumbo al proceso estatal de 2027.

