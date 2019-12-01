Directora del IMPA exige a FGE respeto a la labor institucional

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre del 2025.-Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Moreliano de Protección Animal, llamó a la Fiscalía General del Estado para que respete el trabajo avanzado en el reciente operativo de rescate de animales, denunciando una solicitud oficial para que se devuelvan 15 ejemplares que ya están recibiendo atención médica y esterilización.

Bautista Gómez advirtió que la exigencia de la Fiscalía de regresar los animales, bajo el argumento de que otra asociación se hará cargo, pone en riesgo el bienestar de los mismos y echa por tierra el esfuerzo realizado por el IMPA.

La Directora recordó que la participación del IMPA se dio con la condición de evitar replicar fracasos pasados (mencionando casos como La Guadalupe o San José de las Torres), donde los animales rescatados terminan sin seguimiento adecuado.

"Se rescataron y etiquetaron los animales desde el inicio, el IMPA se llevó los 15 ejemplares prioritarios gestantes, y crías, algunos ya fueron esterilizados y están recibiendo tratamiento contra heridas y parásitos, realizamos una limpieza exhaustiva del espacio para alojarlos adecuadamente y ahora la Fiscalía General gira un oficio", comentó Bautista Gómez quien recordó que desde un inicio dieron aviso que no contaban con espacio para recibir lomitos en el IMPA, y que la FGE no atendió la recomendación.

La funcionaria expresó su temor ante la orden de devolución, señalando que los animales ya han sido intervenidos médicamente y no pueden ser regresados a sus condiciones previas. Además, mostró preocupación por el dueño del predio, un adulto mayor que, según declaraciones de este, fue coaccionado para firmar documentos en la Fiscalía, sugiriendo un posible abuso.

"Hoy simplemente nos dicen eso. ¿Por qué tengo mis temores? Primero, no se van a regresar los animales. Los animales no se pueden regresar ya abiertos en estas condiciones," sentenció Bautista Gómez, recalcando que la finalidad no debe ser solo "quitarlo del ojo público", sino asegurar un futuro responsable para los animales, con seguimiento continuo.