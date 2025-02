Diputados panistas promoverán amparo por proceso de elección de aspirantes al Poder Judicial

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2025.- Diputados locales de Acción Nacional, se manifestaron insatisfechos con el proceso de selección de candidatos al Poder Judicial, por lo que advirtieron que promoverán un amparo para exigir que se reponga el procedimiento.

Teresita Herrera, diputada coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Michoacán, denunció que fueron diversas las irregularidades detectadas por parte de la bancada del albiazul, además de que no hizo público el listado con los nombres de aspirantes a jueces y magistrados.

"Tiene que ver de manera particular con el listado que se presentó en el Legislativo, pues porque como se dejó de manifiesto se violentó la ley al no haber cumplido con la máxima publicidad de este acceso que incluso se comentó en la propuesta de acuerdo y ese es el proceso que nosotros estaremos emprendiendo una acción legal de manera particular en lo que respecta al Legislativo por no haber cumplido lo que marca la misma ley orgánica", detalló la diputada local.

Agregó que a través de sus asesores analizan la ruta legal que tomarán, insistieron que, si bien conocen algunos de los nombres que conforman ese listado de aspirantes al Poder Judicial, no tienen ninguna clase de interés, y hay perfiles que prefirieron no nombrar.

Recordar que los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, tienen como fecha límite hasta el 12 de febrero para entregarle al Instituto Electoral de Michoacán, la lista final de los aspirantes a jueces y magistrados que cumplan con los requisitos para contender en la elección del Poder Judicial.