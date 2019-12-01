Diputados locales de Michoacán aprueban programa “Ponte a Mano, Regularízate” en adeudos vehiculares

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- Como una forma de ayudar a la estabilidad financiera y apoyo a la economía familiar para que automovilistas y propietarios de unidades particulares y del servicio público se pongan al corriente con sus trámites, las y los diputados de la 76 Legislatura aprobaron poner en marcha del 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2026, el programa “Ponte a Mano, Regularízate”.

Mediante dicho programa de carácter temporal, se otorgarán beneficios fiscales de condonación de multas y recargos al cien por ciento en materia del Impuesto sobre Enajenación de Vehículos de Motor Usados, de los derechos por servicios de control vehicular de transporte público y particular, así como de los derechos por la expedición, renovación y reposición de licencias para conducir.

Lo anterior en sesión extraordinaria, en la que se aprobó por unanimidad el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda y Deuda Pública por el cual se adicionó el articulo Décimo Octavo Transitorio al Decreto Legislativo número 385, que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2026.

Es así que, que las personas contribuyentes que deseen acceder a los beneficios establecidos en este programa deberán cubrir, en una sola exhibición y dentro del periodo comprendido del 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2026, las obligaciones principales que resulten legalmente exigibles.

Las personas contribuyentes deberán realizar el pago correspondiente, ya sea en línea, a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Finanzas y Administración, o de manera presencial en las administraciones de rentas, oficinas recaudadoras y módulos de recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado, según corresponda al trámite de que se trate.

En el Decreto aprobado por las y los legisladores se estableció que los pagos que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de los beneficios establecidos en el artículo adicionado no darán lugar a devolución o compensación alguna, ni generarán beneficios adicionales por ese concepto.